01, Septiembre, 2016 01, Septiembre, 2016 9:46 a.m. 9:46 a.m.

EN ACCIDENTE DE UN CAMIÓN DE ALVIA COMERCIAL NO HUBO MUERTOS

Representantes de la empresa ALVIA COMERCIAL aclararon que no hubo muertos en un accidente donde se vio involucrado uno de sus conductores, mientras realizaba la entrega de productos en Matagalpa. Erróneamente en la web de 100% noticias se puso una foto del accidente de Alvia Comercial en otra nota periodística de otro accidente donde si hubo muertos, pero en el accidente de la empresa en mención, no hubo víctimas que lamentar. Humberto Zeledón, Gerente de operaciones de Alvia comercial, relató que el accidente ocurrió cuando uno de sus conductores se precipitó sobre un muro, al darse cuenta que los frenos no respondían “Alvia va asumir el costo de los muros y los daños hechos” aseguró. “Simplemente se me fueron los frenos y gracias a Dios estoy bien”, dijo Máximo García conductor de la empresa que tuvo el accidente.