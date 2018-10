13, Octubre, 2016 13, Octubre, 2016 5:06 a.m. 5:06 a.m.

FAMILIAS ATENDIDAS EN CLÍNICAS MÓVILES

Algunas familias de Masachapa recibieron atención médica desde las clínicas móviles que el Ministerio de Salud ha dispuesto. En dichas clínicas brindaron atención dental, ginecológica, medicina general y pediatría. "Es excelente porque muchas no tenemos para eso, me han atendido bien y así veo como viene mi hijo”, aseguró Brenda Fernández. El médico Manuel Iván López Flores asegura que "estamos llevando ultrasonidos a pacientes principalmente a los grupos de las embarazadas, pero no sólo esos andamos haciendo sino que también abdominales, prostáticos, ultrasonidos renales, ultrasonidos de cuello para descartar tiroide". López recordó su compromiso de servir a la comunidad. "Estamos dispuestos para ir donde se nos necesite, yo estuve 6 años en la hermana República de Cuba y mi vocación es de servicio", aseguró. Fuente: El 19 Digital.