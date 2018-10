MADRE DE JOVEN ASESINADA PRESINTIÓ EL CRIMEN

Lee también: Asesino de capitalina será valorado por un psiquiatra

Carmen Crespo relata que tuvo un mal presentimiento el mismo día que su hija, Ángela Verónica Crespo fuey cuyo cuerpo fue abandonada en un cauce en el Barrio San Judas. "Fue algo que jamás había sentido, solo quería estar sentada, aunque después me puse de rodillas a la orilla de mi cama y me puse a orar para que Dios cuidara a mi hija" recuerda la adolorida madre.Según Crespo, el domingo que Ángela Verónica salió y dijo "ya regreso, no dilato",. El sentimiento de preocupación, angustia y zozobra le despertó la necesidad de salir a buscarla, entre llantos le expresó a sus otras hijas el deseo de ir a buscarla, pero solo procedió a rezar para que a su hija no le pasara nada. Ángela Verónica Crespoen el barrio San Judas. Su asesino, Silvio Mayorga le dio con un ladrillo en la cabeza, golpe que le privó de la vida. Las razones que el hombre tuvo, según la Fiscalía, fue la negativa a sostener relaciones sexuales. El cuerpo de la hoy occisa fue envuelto en bolsas negras dos días después de su muerte y fue depositado en un cauce del mismo barrio.