CANATUR DENUNCIA SUPUESTA COMPETENCIA DESLEAL

Una, Lucy Valenty en cuanto a que supuestamente existen hostales que no están registrados y albergan a turistas. “La preocupación que tenemos es laque enfrentan los hoteles que están debidamente registrados, ellos han sentido que (la temporada) no ha sido tan buena como el año anterior y más bien han sentido que no van a poder cumplir las metas”, indicó Valenty.Por su parte Leonardo Torres, presidente de, desmintió a Valenty ya que dicha denuncia es sin fundamentos. “Realmente no vemos ninguna competencia, además que a losya no les guste ir a los grandes hoteles, sino que les gusta ir a los pequeños. Los grandes hoteles son para gente que puede pagarlos, para elde alto consumo”, dijo Torres.