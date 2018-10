30, Octubre, 2016 30, Octubre, 2016 4:38 a.m. 4:38 a.m.

CREARÁN COMISIÓN PARA CONSOLIDAR NUEVO RÉGIMEN DE PROPIEDAD

Con el fin de garantizar el derecho a la propiedad privada comunitaria, el Presidente de la República, Daniel Ortega informó que se creará una comisión de verificación para consolidar el nuevo régimen de propiedad en la Costa Caribe. El mandatario defendió el derecho que las comunidades tienen para llevar acabo acuerdos con inversionistas privados a quienes pueden arrendar su tierra con el consentimiento de la comunidad, pero sin vender las tierras comunales. En ese sentido, recordó que existe en el mundo el problema del tráfico de tierras, un delito que es sancionado en el país. Ortega explicó que el gobierno está combatiendo contra los traficantes de tierra y en Nicaragua se tiene que cuidar que el derecho histórico de las comunidades no sea manchada por los traficantes de tierra. "Para esto habíamos hablado hace un tiempo que había mucha denuncia sobre este tema, de trabajar con una comisión, y la comisión anduvo haciendo algunas investigaciones, pero ahora que ya estamos completando vamos a crear una comisión de verificación y de consolidación el régimen de propiedad comunitario, una comisión que visite las zonas donde hay más problemas en estos momentos, que identifique los problemas y lógicamente en esta comisión tienen que estar delegados de las comunidades que están siendo más afectadas en estos momentos por este tipo de situaciones, para que ellos nos indiquen: en este lugar está pasando esto", expuso. También aseguró que se está trabajando para buscar bancos de tierra fuera de los territorios comunales para ubicar ahí a las familias que han sido manipuladas por los traficantes. "Ese es nuestro compromiso, porque todo este esfuerzo no puede ser manchado por este tipo de actividades delictivas, no puede ser manchado; y respetar allá donde la comunidad tomó acuerdos con privados, tomó acuerdo con inversionistas. Ya se sabe que el territorio será siempre de la comunidad, lo que se hace es un arrendamiento y van a pagar por el arrendamiento, el territorio sigue siendo de la comunidad, ese territorio, ustedes bien lo saben, no se vende, ese es un principio sagrado de las comunidades, no se vende el territorio", manifestó el mandatario. Finalmente, dijo que con las familias en la Costa Caribe "vamos entonces a esta nueva etapa de la verificación para consolidar el nuevo régimen de propiedad que estamos logrando legitimar con la titulación de todas las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua". 19 DIGITAL