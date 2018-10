11, Noviembre, 2016 11, Noviembre, 2016 12:04 p.m. 12:04 p.m.

MOVISTAR ENTREGA CINCO MOTOCICLETAS A SUS CLIENTES

Movistar realizó la tercera entrega de motocicletas a los ganadores de la promoción "Tus recargas te llevan más lejos". Esta vez, Movistar seleccionó a cinco clientes a nivel nacional. Ellos fueron escogidos en una tómbola electrónica. La promoción consistía en acumular acciones al comprar recargas electrónicas. Los clientes recibían una acción por cada recarga de C$40; dos por las combo recargas de C$49 o C$99, tres por cada $5 de recarga internacional desde Estados Unidos o España y 4 por las recargas de C$199. También, eran válidas las recargas adquiridas en las pulperías. Los ganadores son Nancy Puerto y Edgardo Espinoza, de San Juan del Sur; Rosa López, de Villa El Carmen; Heyssel Méndez, de Chinandega; y Concepción Centeno, de Waslala. Los clientes de Movistar se sienten contentos por haber ganado una motocicleta a través de esta promoción. "Me siento bendecida en gran manera porque ahora ya no voy a tener que viajar en bus, sino que voy a viajar en mi propia nave (moto)", contó emocionada una de las ganadoras. "(Esta promoción) está magnifica porque nos apoya de gran manera (...) Usted sabe que a veces hay una emergencia y no hay vehículo, entonces, uno va con la motito. Ya lo saca de apuro a uno", agregó la feliz ganadora. Otra de las beneficiadas adujo que se ganó su motocicleta al comprar una combo recarga de C$49.