01, Diciembre, 2016 01, Diciembre, 2016 9:19 a.m. 9:19 a.m.

DENUNCIAN SUPUESTA RETARDACIÓN DE JUSTICIA

Hasta las instalaciones de 100% Noticias, se presentó Guillermo Jarquín y Cindy Granja; ellos son familiares de Jean Carlos Jarquín Pérez, un rivense que fue detenido a los 18 años de edad, en abril del 2015 bajo acusaciones de coautor de asesinato y crimen organizado en perjuicio de un militar de Rivas. El caso del joven que actualmente tiene 20 años fue procesado en Rivas, pero desde que fue apresado se encuentra en las celdas de Auxilio Judicial “El Chipote” en Managua. Jarquín fue declarado culpable en Rivas hace tres meses y su sentencia condenatoria aún no ha sido dictada por la jueza Anabell Villalobos quien lleva el caso. La familia pide que el detenido sea trasladado y absuelto por los delitos. “A quién podemos acudir. Yo le pido a cualquier magistrado que mire el caso de él”, dijo Guillermo Jarquín, padre del detenido. “Tenemos tres que a él no le han dado sentencia, y queremos que se haga justicia porque él no es ningún delincuente. Que lo trasladen a otro lugar, a otro penitenciario, ya le corresponde a él a Granada, o su libertad porque él es una persona inocente”, expresó Cindy Granja, esposa del detenido.