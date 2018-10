BOMBEROS INSPECCIONAN TALLERES DE PÓLVORA EN TIPITAPA

3:03 a.m.

evitar tragedias durante los festejos de Navidad y Fin de Año. Los agentes de la DGB se aseguraron de que los talleres cuenten con. También, verificaron que los morteros, cohetes y bombas sean fabricados lejos de las viviendas. “Andamos viendo las diferentes actividades que realizan aquí y (verificamos) que lo hagan con seguridad, sobre todo, para que en estas Navidades y fiestas de Fin de Año exista seguridad, que”, declaró el subcomandante Ramiro Saavedra, jefe de la DGB en Tipitapa, entrevistado por El 19 Digital. Lea también: TALLER PIROTÉCNICO OPERABA ILEGALMENTE EN NANDAIME Por su parte, el propietario del taller Leo, Leonel Navarrete, comentó que él constantemente examina la elaboración de los productos pirotécnicos en su negocio. “Yo no he tenido accidentes, gracias a Dios, porque ellos, por eso, lo considero muy bueno, me gustaría que eso pasara con todos los talleres”, expresó Navarrete. Finalmente, el jefe de la DGB en Tipitapa explicó que, de forma permanente, los bomberos trabajan en coordinación con los dueños y el personal de los talleres artesanales de pólvora. Foto: Germán Miranda / El 19 Digital