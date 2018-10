CAFÉ AFECTADO POR LLUVIAS Y VIENTOS EN MATAGALPA

8:52 a.m.

None

Lee también: PASO A DESNIVEL LAS PIEDRECITAS EN ESPERA DE OBRAS MAYORES

Laque se han presentado en los últimos días, informaron representantes del sector. “Estamos hablando de unos 150 mil quintales caídos. No estamos recogiendo café, porque lo que nos interesa es avanzar en la recolecta, este café ya no es exportables, sino que se deja para comercializarlo a nivel interno”, dijo Aura Lila Sevilla, de la asociación de cafetaleros deEn este departamento, los, pero José Ángel Buitrago, presidente de(Excan) se mostró optimista y afirmó que a pesar de la situación, lacrecerá hasta en 2.6 millones de quintales. “Si hay daños que van del 10 al 15 y 20%, pero no está generalizado a nivel nacional, por lo que tendríamos que esperar el final de la cosecha para poder determinar cuánto se ha perdido a consecuencia de afectación por el clima, por el frío y la lluvia prácticamente”, indicó