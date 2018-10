SACERDOTE CAE CON SU CAMIONETA A CAUCE POR ESQUIVAR CARRETÓN DE CABALLO

3:20 a.m.

El sacerdote Bismark Bermúdez, junto con tres acompañantes que se transportaban en una camioneta Mitsubishi, terminaron volcados en un cauce de la carretera Granada-Nandaime. El accidente se dio cuando el conductor de la camioneta intentando aventajar perdiera el control chocando contra un Carretón de Caballo que venía en su misma vía informa el medio televisivo TN8 Bermúdez narró que él quería aventajar pero de repente un camión que transporta arena también se salió de la vía aventajando, haciendo que entrara nuevamente a su carril, perdiendo el control y para no ir a parar a unas casas a orillas de la carretera enderezó el vehículo pero ya no pudo detenerlo, chocando con el carretón y terminando en el cauce a orillas de la vía. No hubo personas fallecidas, solo daños materiales Por su parte el conductor del carretón Ernesto Guerrero, fue trasladado al Hospital Monte Carmelo, pues presentaba desgarros en su brazo derecho producto de caer sobre un alambre de púas, más un trauma cerrado de tórax provocado al pegar contra un poste. Fotos Cortesía