CONTINÚAN DENUNCIAS POR ROBO DE HUEVO DE TORTUGAS

Terminando de desovar esta tortuga, y como buitres estos pobladores esperan tomar sus huevos. Este video tomado en Playa Popoyo, Rivas; y mandado por una televidente, muestra la realidad del país, donde unos buscan la conservación de las tortugas, y otros desean seguir con el consumo y comercialización de este. El ambientalista del Foro Nacional de Reciclaje Kamilo Lara reitera que desde hace más de diez años hay veda, por lo que no se puede tocar ni un solo huevo de tortuga, por estar en peligro de extinción."Nosotros queremos sentar precedente, para que se acaba ese dicho que la Ley Se Hizo Para Romperse. No, la Ley se hizo para cumplirse", asegura Lara, que además expresa han interpuesto denuncias que televidentes de 100% Noticias interponen, y que este canal les facilita para interponer las debidas denuncias. Por su parte, el Movimiento Club de Jóvenes Ambientalistas destaca los avances que se han realizado en materia legislativa, y las leyes ambientales pendientes para los diputados en este quinquenio. "Se aprobó en lo general la Ley de Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, y esta pendiente su aprobación la aprobación de la ley especial, y esos son los restos para esta nueva legislatura", afirma Raomir Manzanares. Además se han ingresado a la Asamblea Nacional la Ley de Agua Potable y Saneamiento, también la Ley de Adaptación de Cambio Climático por parte del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Ambos ambientalistas destacan que Nicaragua es el país centroamericano con la mejor base jurídica en materia ambiental.