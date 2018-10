FILAS PARA ADQUIRIR STICKER DE RODAMIENTO

4:43 a.m.

Motocicletas de Uso Particular y Estatal C$ 50

Tractores y Maquinarias Agrícolas C$ 75

Automóviles, Camionetas y Jeep de Uso Particular y Estatal C$ 100

Taxis, Camionetas de Uso Comercial C$ 125

Microbuses de Uso Comercial C$ 150

Remolque de Más de Dos Ejes C$ 250

Buses de Uso Comercial C$ 300

Camiones de Menos de Siete Toneladas de Capacidad C$ 400

Monta carga C$500

Camiones desde Siete hasta Doce Toneladas C$ 600

Cabezales C$ 600

Grúas Tractores, Cisternas, Mezcladoras, Compactadoras C$ 800

Camiones de Más de Doce Toneladas C$ 1,000

Los capitalinos desde ya se están dirigiendo a las oficinas de la Alcaldía de Managua para adquirir su Sticker de Rodamiento. Así se evidenció la mañana de este lunes 16 de enero, que observaban las largas filas de conductores e n la Alcaldía de Managua para ponerse al día con el pago de su sticker. La fecha límite según la ley es este este 31 de marzo, es el último día para evitar ser multado por no portar visiblemente la evidencia de pago de impuesto. Los horarios de atención en esta ventanilla son de Lunes a Viernes de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También se atiende los Sábados de 8 de la mañana hasta las 12 de medio día. De no tener en tiempo y forma el impuesto de rodamiento, se le aplicará al conductor una multa de cien córdobas, además de pagar el impuesto correspondiente. Según la ley, los propietarios de vehículos automotores deben presentar ante las autoridades de la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, el recibo de pago de su impuesto de rodamiento o la calcomanía respectiva del año correspondiente, para la realización de cualquier trámite relacionado con su vehículo, caso contrario no se le atenderán ni resolverán sus trámites respectivos. Esta es la tabla de tarifas de impuesto que ha decretado la Alcaldía de Managua