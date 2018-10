MUERE MOTORIZADO AL IMPACTAR CONTRA “BUS PELÓN”

Luis Carlos Laínez Rosales de 22 años, falleció por accidentes de tránsito en el departamento de León, tras impactar contra un "bus pelón" mientras conducía su motocicleta, el hecho ocurrió de los semáforos de la Proquinsa, dos cuadras al oeste, en el céntrico barrio San Juan. Informa el periodista Eddy López Hernández. Según investigaciones de la Policía de Tránsito, el joven no respetó las señales de tránsito, provocando el accidente. Testigos aseguran que el irrespetó el alto de una esquina cuando circulaba de norte a sur, estrellándose contra un bus que se dirigía de oeste a este, además el hoy occiso no llevaba casco de seguridad. Marcos Antonio Munguía Mairena de 59 años, es el conductor del "Bus Pelón" que presta el servicio turístico de paseo por la Ciudad Universitaria, dijo que viajaba a 20 kilómetros por hora y cuando iba pasando por una esquina, el motociclista no se detuvo y se estrelló contra la parte frontal del bus, informa Eddy López Hernández El comisionado Lino Pravia, segundo jefe del departamento de tránsito de la Policía de León, informa que el joven no respetó las señales de tránsito cuando circulaba de norte a sur e impactó contra “famoso bus pelón”.