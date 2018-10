17, Enero, 2017 17, Enero, 2017 9:07 a.m. 9:07 a.m.

ALCALDE DE RIVAS DESCARTA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MERCADO

Comerciantes en Rivas piden la construcción de un nuevo mercado, pero el alcalde del municipio, Wilfredo López descartó dicha posibilidad y en su lugar anunció el reordenamiento del mercado. El alcalde dijo que no habrá desalojo de las aceras, ni de los parques, sino que reubicarán a los comerciantes pues no pueden frustrar el empleo e ingresos que tienen los vendedores. “Para crearle historia al mercado municipal y volverlo a hacer mercado. Estamos rehabilitándolo para alojar ahí a unos 45-50 comerciantes que están ejerciendo su actividad económica en las aceras, y para que ellos tengan también un espacio digno y por ende mejorar sus ingresos económicos”, expresó López. “Nosotros no vamos a desalojar a nadie” aseguró el alcalde.