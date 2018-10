21, Febrero, 2017 21, Febrero, 2017 5:54 a.m. 5:54 a.m.

PRIMER CALL CENTER BLUEFIELDS

Con una inversión de ocho millones de dólares, Bluefields dará apertura al primer Call Center de la ciudad. Este estará ubicado en los predios de la Bluefields Indian and Caribbean University (Bicu), en el barrio San Pedro de la ciudad caribeña. En entrevista a radio La Costeñísima, el rector de laa Bicu, Gustavo Castro, informó que el Call Center se instaló con un financiamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y tendrá la capacidad para emplear a 750 personas, en tres turnos laborales; 250 personas por turno. No solo ha sido la inversión de los ochos millones de córdobas invertidos en la construcción del edificio, sino que cada una de las tres empresas que se instalaran en el Call Center, invertirá en sus equipos correspondientes, aunque estos montos aún no han sido revelados. “Tenemos un edificio terminado a los niveles y exigencias que requieren los inversionistas privados para este tipo de industrias”, afirmó Castroa radio la Costeñísima. Con este nuevo Call Center en Bluefields, castro expresa que también está abierto al interés de instalación de nuevos inversionistas que pueden ser locales, regionales, nacionales o extranjeros. Estadísticas revelan que en Nicaragua, la industria de los Call Centers genera 6,500 empleos y 45 millones de dólares al año en salarios, con una creciente demanda de capital humano, que se queda corta, por lo que el sector privado e inversionistas han puesto su ojo en el Caribe Sur, donde muchos jóvenes, aprovechando su lengua materna creole, también perfeccionan su inglés con mayor facilidad.