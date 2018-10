ESTUDIANTES DE UCN SALDRÁN HABLANDO INGLÉS

8:28 a.m.

La Universidad Central de Nicaragua (UCN) firmó un convenio de cooperación institucional con el organismo TOEIC (The Test of English for International Communication), con el objetivo de brindar al estudiantado mayores fortalezas académicas para reforzar el idioma inglés.

“Esto siempre se ha dado la materia de inglés, nosotros queremos ponerle un acento y una mayor exigencia, y para ello hemos decidido, desde hace 2 años ya, que la materia de inglés va a ser de carácter obligatorio el que los estudiantes para poder graduarse, puedan hablar, escribir en inglés”, explicó el rector de UCN, Francisco López.

Todo estudiante que se gradúe tiene que hablar inglés. Los estudiantes recibirán 8 niveles de inglés.