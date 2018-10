"MAL HABLADA" NO AGUANTA EL BULLYING Y VECINOS LA DEFIENDEN

Los vecinos de Jasmina Acuña, defienden a la ciudadana quien se hizo viral luego de que brindara declaraciones a un medio de comunicación televisivo hace dos años quejándose contra la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, debido a que nunca atendieron las denuncias sobre los problemas con las aguas negras en el lugar y aseguran que solo se han burlado de ella y el problema persiste.

"Ya que hubo una persona que habló aunque no fuera el vocabulario indicado hay que cambiar las tuberías. Todos los días es eso de las aguas negras, los niños caminan con diarrea, les da calentura y Enacal no hace nada", reclamó una ciudadana del barrio.Según denunciaron Enacal llega un día, pero el problema persiste. 100%Noticias intentó conocer la versión de Acuña pero familiares nos manifestaron que Acuña se encontraba trabajando, y que de igual forma no daría declaraciones pues no soporta el