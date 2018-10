CHICHIGALPA SIN ENERGÍA Y SIN AGUA UNA VEZ A LA SEMANA

4:29 a.m.

*Colaboración de Evelio Herrera

La Energía eléctrica volvió a fallar como de costumbre este jueves en el municipio de Chichigalpa en el Occidente del país.

Estos apagones que ocurren un día determinado de la semana duran aproximadamente 8 horas, desde las 9:00 AM hasta las 4:00PM un día previo la conocida "Barata" informa a la ciudad de mas de 50,000 habitantes.

Estos apagones provocan disgusto a la población en general que ya se encuentra cansada de esta situación que viven las familias de Chichigalpa. La economía también recibe un golpe ya que algunos negocios tiene que parar sus operaciones al menos que cuenten con generadores de energía, algo no común en restaurante, tiendas distribuidoras o incluso el mercado central.

El agua también se va

Y no solo con eso lidian las familias de Chichigalpa el agua potable no es la excepción y es que posterior del bajón de la energía no se vuelve a ver el agua hasta después que la energía regresa provocando aún más enojo en los habitantes ya que frenan sus actividades cotidianas.

En una ocasión tratamos de obtener respuesta a la situación pero lo que supimos fue que se encontraban en una construcción en las afuera de la ciudad y que los representantes de esta podrían haber solicitado la suspensión de la energía, mientras tanto el sistema automatizado de ENATREL informa que son mantenimiento para mejoras su "Servicio".