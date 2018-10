MOVISTAR ENTREGA CARRO DEL AÑO

9:38 a.m.

MOVISTAR entregó un carro Suzuki alto 2017 a uno de sus clientes que participó en la promoción “Estrena tu nave Movistar”.

“La forma de participar es muy sencilla, solo se manda la palabra NAV al *2202 o marco 2202 y de esa forma ya se está participando”, explicó Alejandro Almendarez, especialista en negocios de Movistar.

“Marque *2202 y lo mandé como cuatro veces, a final de cuentas yo no creía que Dios me iba a bendecir con este carrito, pero a final de cuentas me lo gané, tuve esa gran bendición, yo como les digo era un escéptico más”, dijo el ganador Elman Montiel, originario de Juigalpa.