INSISTEN EN REPETIR ELECCIONES PRESIDENCIALES 

10:36 a.m.

El Movimiento por Nicaragua y el Frente Amplio por la Democracia (FAD) volvieron a mostrar su inconformidad con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pues según estos, los acuerdos firmados entre este organismo y el gobierno no contribuyen en nada a la restauración de la democracia en el país, e insisten en repetir las elecciones presidenciales.

Según estos grupos, el Secretario General de la OEA, mostró una actitud complaciente con el gobierno de Nicaragua, cuando aquí hubo fraude electoral. La única salida para estos opositores es repetir las elecciones presidenciales.

“Aquí no se puede andar viendo en elecciones municipales mientras no se ha atendido lo que se debió haber atendido, que son las elecciones nacionales. Aquí no ha habido elecciones nacionales en Nicaragua, por lo tanto nosotros lo que estamos demandando es de que hayan elecciones nacionales y municipales, y que sea el pueblo el que decida por verdaderas autoridades”, expresó Benjamín Lugo, Directivo del Movimiento por Nicaragua.

“El primer paso es que hayan elecciones libres y transparentes y competitivas, no hay otra salida. La otra alternativa es la que no queremos en Nicaragua y que nos remite al círculo de la violencia, por eso en el FAD estamos comprometidos con las elecciones nacionales y municipales”, dijo Violeta Granera, Coordinadora Nacional del FAD.

Para quienes participaron en las elecciones de noviembre pasado, repetir los comicios sería una abierta violación constitucional.

“Se pide lo que se puede obtener”, declaró Arnoldo Alemán, Presidente Honorario del PLC.

El Gobierno y la OEA acordaron para estas elecciones municipales la observación electoral; antes, durante y después de los comicios.