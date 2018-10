EVANGÉLICOS ORAN JUNTO A MINSA Y DOCENTES PARA DETENER GRISI SIKNIS

6:12 a.m.

Líderes cristianos de iglesia de Dios, docentes y directivos de la escuela primaria El Caminante, del municipio de Bilwi, en el Caribe Norte, realizaron un servicio religioso para -según ellos- frenar la crisis de Grisi Siknis que se registró desde hace una semana en la localidad.

"Estaba en un ayuno de siete días, Dios me mostró algo: en el bar había un animal bien grande, ahí miraba que cada niño que pasaba por ahí se enfermaba, entonces a mi me dijo que cuidara a los niños porque ahí venía un animal bien grande, como tipo dinosaurio, ese animal, ese espíritu de brujería está afectando a las personas, entonces yo sé que por eso que Dios me mostró", dijo el pastor que realizó el servicio a medios locales.

Según declaraciones de un funcionario del Ministerio de Salud, lo que están haciendo, es dando respuesta al mandato que es trabajar con familiares, afectados por un problema sociocultural.

"Vamos a trabajar con alumnos, maestros que tuvieron esa crisis, la ansiedad, depresión, dijo el funcionario.

Según el Mined, el brote afectó a 14 estudiantes de primaria (11 niñas y 3 niños) en edades comprendidas entre 11 y 13 años, todos de origen Miskito.

La escuela El Caminante tiene una matrícula de 411 estudiantes de primaria, y las clases se están viendo afectadas, por ello el Mined, el Ministerio de Salud (Minsa) y líderes religiosos, atienden a los estudiantes y sus familiares.