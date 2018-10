ACUSAN DE AMENAZAS A OMAR DUARTE

8:46 a.m.

La Juez Segundo Local de Managua, María José Morales Alemán, dictó prisión preventiva a Omar Antonio Duarte Manzanares por presuntamente amenazar con un cuchillo a un adolescente el pasado 29 de abril.

De acuerdo con el Ministerio Público, Duarte Manzanares, amenazó al adolescente bajo los afectos del alcohol. Según Duarte estaba tan borracho que no recuerda que se metió a la casa de su víctima con un arma blanca.

Manzanares aseguró estar arrepentido de lo que hizo y dijo desconocer cómo pudo hacer eso.

"No sé cómo pasó eso, yo no tengo enemistad con nadie, más bien amistad, no sé, el diablo. Los demonios. Tenía problemas, pero por esto, imagínate. Mis hijos, mi madre, cómo estuvieran", subrayó el acusado.

La audiencia inicial de Omar Antonio será este próximo 18 de mayo.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril en el barrio Hilario Sánchez de Managua.