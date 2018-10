ASAMBLEA CONDECORA AL HISTORIADOR ALDO DÍAZ LACAYO 

9:51 a.m.

En sesión especial, la junta directiva de la Asamblea Nacional otorgó la medalla de honor en oro al historiador, escritor y diplomático Aldo Díaz Lacayo.

Los legisladores tomaron en cuenta para este reconocimiento los valiosos aportes académicos y preservación de la historia de Nicaragua para hacer merecedor de esta orden honorifica a Díaz Lacayo.

Aldo Díaz Lacayo, de 80 años, es miembro de la Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas.

“Agradezco mucho la consideración de la Asamblea Nacional, agradezco a los compañeros diputados que hicieron la moción y la presentaron, agradezco sobre todo la distinción, no me lo esperaba y obviamente me emocionó mucho”, expresó Díaz.

Foto: El 19 Digital