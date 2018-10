MUJER CON MÁS DE SEIS DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE

Un conflicto judicial por el arriendo de una propiedad en Granada, llevó a la empresaria Roxana Martínez a protestar por cuarto día consecutivo absteniéndose de digerir alimentos y apostándose ante la Cámara Española de Comercio de Nicaragua en Managua, exigiendo a la secretaria General de esta institución que se pronuncie al respecto.

Martínez señala que el joven Rolando José Guerrero Miranda con quien tiene el conflicto, supuestamente le ha manifestado que tiene el respaldo de ese organismo gracias a Auxiliadora Miranda, quien funge como funcionaria en ese lugar.

"Yo solamente vengo como ciudadana; que ellos (la Cámara Española de Comercio de Nicaragua) se pronuncien, si ellos realmente están respaldando las violaciones que está haciendo este muchacho que lo digan, pero no dicen nada", manifestó Roxana.

Ante estos señalamientos Auxiliadora Miranda, secretaria de este organismo reaccionó asegurando que la empresa de su hijo está afiliada a la institución pero no están interviniendo en el proceso judicial.

"Yo no tengo nada qué hablar con ellos (protestantes), porque ellos con la Cámara Española no tienen ninguna relación, yo no sé qué son ellos, yo ocupo un cargo de funcionaria, y hago lo que las directrices me dicen que debo hacer" manifestó.

Los procesos judiciales de los dos empresarios se ventilan en los juzgados de Granada.