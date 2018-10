JOVEN INTENTA MATAR A SU MADRE A MACHETAZOS

Este domingo, el joven Benito Nicolás Ramírez Osorio intentó matar a su madre Fátima Mercedes Osorio. Hecho ocurrido en el reparto Milagro de Dios de la comunidad Corazón de Jesús ubicada carretera hacia Managua a unos 14 kilómetros de la ciudad de León.

Con machete en mano Benito persiguió a su mamá, a quien minutos antes había golpeado en el rostro. El joven se mostraba alcoholizado y bajo la influencia de drogas.

“Desde que el está consumiendo mucha droga… ya van dos veces que me va pegando, a veces yo me voy huyendo porque en una de esas me mata, ya me ha amenazado con machete y todo, ahorita me pegó en el cachete”, expresó la madre.

Al lugar se hizo presente una patrulla del distrito III. Oficiales trasladaron al joven hacia la delegación policial de León.