DEMANDARÁN A JOVEN POR SUPUESTA DIFAMACIÓN CONTRA COMIDERÍA

El Ministerio de Salud llegó el día de ayer hacer la debida inspección

Colaboración de Pedro Altamirano

Tras la polémica publicación que hizo en las redes sociales el joven Osman Reyes el pasado 24 de junio donde afirma que supuestamente encontró gusanos en un servicio de comida, los propietarios del negocio decidieron interponer una denuncia ante la Policía Nacional de León por injurias y calumnias.

Dayanara Rosales Barrera, hija de la propietaria del tramo de comidas manifestó que el joven no presentó pruebas contundentes sobre la acusación.

"Este joven no tuvo la amabilidad de dirigirse al negocio y llevar la carne para ver si era cierto, él solo creó la historia y subió fotos, quería sus minutos de fama" aseguró Rosales. La mujer indicó que el acusado "no presentaba pruebas de que fue en nuestro negocio, solo habló "al aire", no sabemos si esa carne tenía varios días y se descompuso y para afectarnos tomo la foto" señaló.

Dayanara Rosales Barrera, hija de la propietaria del tramo de comidas | Pedro Altamirano

Barrera explicó que el Ministerio de Salud se hizo presente al lugar para inspeccionar todos los tramos y que todo se encontró en regla. Además la encargada de la inspección dijo “que el muchacho no tiene cómo probar que en realidad la comida lo compró en el segundo tramo, ni que la carne estaba en mal estado".

El medio local Revista Qué Dice! buscó la versión del joven Osman Reyes sin embargo no se presentó al lugar acordado.

