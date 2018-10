MADRE DE RECHEL NIEGA QUE PROSTITUÍA A SU HIJA

A medida que pasan los días luego de que fuera descubierta la osamenta en una vivienda de Managua perteneciente a la mejor Rechel Rostrán Obando cada vez hay más hipótesis y vacíos en el caso.

Este miércoles Paola Obando, madre de la víctima negó de forma categórica los señalamientos de la familia paterna de Rechel quienes aseguraron que la joven supuestamente era sometida a la trata de personas.

Gardenia Rostrán, tía paterna de la Rechel dijo a los medios nacionales que la única persona que podía saber cómo murió la joven era su madre, pues "ella conocía a sus amistades".

"Lo único que nosotros sabemos es que cuando ella salió de su casa salió con su amiga. Su mamá cuando vino conversó con su papá y le dijo que había salido con Alejandra Guerrero, y sus amistades….la (única) que conocía el paradero de sus amistades era su mamá. Ellos no se movieron en nada de la búsqueda de esa niña“, reveló Rostrán.

Al respecto Obando aseguró que no emitiría ningún comentario e indicó que daría una conferencia de prensa pues hasta el momento "no está autorizada a dar ningún tipo de información".

100% Noticias al conocer los señalamientos de la familia paterna de la joven buscó la versión de Obando en reiteradas ocasiones pero evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.

Paola Obando dijo en tono tosco que no le interesaba los comentarios que las personas hicieran por su silencio. "Me tiene sin cuidado (lo que digan)", dijo brevemente.

MADRE DE UNA DE LAS JÓVENES SEÑALADAS DE DESAPARICIÓN HABLA

Por su parte Janeth Guerrero, madre de Alejandra Guerrero afirma que su hija fue descartada como sospechosa de la desaparición y del crimen de la adolescente Rechel Rostrán.

Al ser consultada si su hija todavía estaba siendo investigada refirió que la Policía le orientó no darle declaraciones a nadie.

“Es que mi hija no es sospechosa. A ella se la llevaron (a la Delegación Policial del Distrito V) para dar su declaración. Ella no se opuso a las preguntas, sino no estuviera aquí (en la casa) durmiendo”, indicó.

“En su momento yo voy a hablar (con los medios), por el momento (la policía) me ha orientado que no hable (con los medios) para no entorpecer las investigaciones”, añadió.

