COSEP PREMIARÁ A EMPRENDEDORES JUVENILES DE NICARAGUA

10:32 a.m.

El Consejo Superior de la Empresa Privada () premiará la trayectoria deeste próximo 6 de septiembre, durante la celebración delfue fundado el 27 de agosto de 1992 por iniciativa y apoyo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo ()., presidente de Emprendedores Juveniles de Nicaragua, agradeció a los miembros depor reconocer el trabajo de la organización en este año del 25 aniversario de fundación. “Esta noticia me tomó por sorpresa, me siento orgulloso de ser parte de Emprendedores Juveniles de Nicaragua. Sin embargo, el reconocimiento es para los fundadores, ex directivos, colaboradores y jóvenes que han sido parte de los programas de capacitación durante los últimos 25 años (…) Recibiré este galardón con mucha humildad y agradecimiento. También agradezco a INDE que ha confiado en nosotros, como canal para compartir conocimientos y experiencias, desarrollar competencias y contribuir a la creación de nuevas empresas que generan riqueza y prosperidad”, expresó Ibarra.ha canalizado fondos por el orden de los U$6.5 millones de dólares, para la ejecución de proyectos que promueven el desarrollo de competencias emprendedoras en la juventud nicaragüense.