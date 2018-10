“DOÑA PETRONA” LA HISTORIA DETRÁS DE ESTA PINTURA 

2:55 a.m.

La pintura llamada “” fue creada por, un joven segoviano que ha ganado al menos 9 concursos de pintura a nivel nacional y que se inspiró un día de tantos, al ver a la anciana cuando bajaba de su comunidad con su manojo de leña en la cintura.Desafortunadamentea sus 96 años de edad. En una entrevista con la periodista Alina Lorío Lira del medio Las Segovias en las noticias, Oscar contó que mientras él estaba sentado en la acera de su casa en un barrio de, cuando vio a doña Petrona, quien a diario caminaba con sus pies gruesos y agrietados 8 kilómetros subiendo y bajando montaña desde Yaraje, su comunidad, lo que inspiró al joven para eternizarla en dos pinturas. “No es una simple pintura”, dijo el artista. “Ella es una mujer campesina de 96 años que recorría a diario bajo sol y agua, descalza cargada de leña o cualquier otra cosita para vender en Ocotal, muchas veces con hambre y cansada. En ocasiones no lograba vender nada y por las casas de mi barrio pasaba pidiendo ropa o comida a cambio de su manojo de leña”, expresó el joven.Oscar la visitó a la anciana en varias ocasiones, la señora vivía con una hermana en la, en una casa de paredes de adobe y piso de tierra.Esta realidad de la señora Petrona, motivó aún más al pintor, pues además se enteró que la anciana ya no llegaría aporque el cáncer no la deja andar., logró venderse en 600 dólares y el joven usó un buen porcentaje para comprarle medicamentos y comida para reducir sus dolencias.es la llamada “”, que Oscar logró perfeccionando detalles que aprendió en la Escuela Lienzos y Pinturas decon maestros de la altura de Patricio Marín. La pintura “”, un óleo sobre lienzo, al estilo “Realismo”, está entre otras 30 pinturas de los alumnos de la Escuela de Lienzos que estarán expuestas y a la venta los días 11, 12 y 13 de agosto en el Club Social de Ocotal. De la venta de “”, el pintor usará el dinero para reducir los dolores de muerte de otra persona. *Fotos de: Las Segovias en las noticias / Oscar Zamora Cárdenas