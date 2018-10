NICARAGUA EXPRESA SU SOLIDARIDAD A EE.UU POR “HARVEY”

9:36 a.m.

El gobierno deante las inundaciones y muertes causadas ante el paso delque azotó el estado de Texas este fin de semana.“Como país y pueblo solidario, como gobierno cristiano, socialista y solidario, queremos expresar nuestra más profunda, nuestra más sentida solidaridad al pueblo del estado de Texas, en Estados Unidos”, dijo la vicepresidenta“Se lo hemos dicho a la embajadora Laura Dogu, a quien llamamos el día de ayer para expresarle estos sentimientos nuestros, del gobierno, del pueblo, de las familias de Nicaragua, que al ver la tragedia, el desastre sin precedentes (…) Quisimos expresar ese sentimiento de solidaridad al mismo tiempo que le contábamos que según las llamadas que hemos hecho no tenemos reportes de nicaragüenses que estén en situación de alarma, aunque es posible que haya familias de nicaragüenses que viven ahí que todavía no los han reportado al consulado donde gracias a Dios todavía no ha llegado la calamidad, pero seguramente hay también familias de nicaragüenses porque muchos nicaragüenses viven en el estado de Texas”, agregó Murillo. *Fotos AP