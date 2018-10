CIUDADANOS POR LA LIBERTAD DENUNCIA "CAMPAÑA SUCIA" DEL FSLN

A través de un video que circula en las redes sociales donde se puede apreciar a un supuesto simpatizante del partido gobernantede la agrupación política Ciudadanos por la Libertad (CXL), en la ciudad de Granada, dicho partido político ha denunciado la supuesta campaña sucia, pese a que elEl video donde se puede apreciar a un supuestode CxL será la prueba que este partido presentara ante las autoridades electorales para que este tome cartas en el asunto, pese a que la campaña arranca el 21 de septiembre según el calendario electoral."El partido tiene que hacer un reclamo oficial de eso, no solo porque el calendario no está en los 45 días pero también hay que tener ética y ese es un problema de ética", dijo Adán Bermúdez, tercer vicepresidente de CxL. Consultados al respectoafirman desconocer el hecho. "Yo no he visto nada todavía en los postes, no he visto nada en absoluto", dijo escuetamente el diputado sandinista, José Figueroa. Según el calendario electoral los partidos políticos tienen 45 días para promocionar a sus candidatos.