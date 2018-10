01, Septiembre, 2017 01, Septiembre, 2017 10:36 a.m. 10:36 a.m.

DOGU: HAY OPORTUNIDAD PARA NICARAGUA ANTE NICA ACT

La embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu aseguró que hay una oportunidad para Nicaragua, para que la Nica Act no se dé, siempre que haya apertura para la democracia. “La Nica Act está basada en… porque queremos ver más democracia aquí en Nicaragua. Creo que los nicaragüenses quieren más democracia, más espacio, un sistema justo, abierto y transparente para todos”, dijo Dogu. “Si hay un sistema aceptable todos los ciudadanos aquí en Nicaragua, creo que la Nica Act no va a ir. Obviamente eso depende de las actividades de los nicaragüenses y no de los estadounidenses que están aquí”, aseguró la diplomática. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!