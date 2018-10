EL JOVEN QUE VENDE COSAS DE HORNO PARA SALIR ADELANTE CON SUS ESTUDIOS

Para que el estudiante Álvaro Oporta Hurtado —quien se ha hecho viral en las redes sociales— pueda llegar hacia su centro de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) tiene que levantarse desde las 3:00 a.m. aproximadamente. En Teustepe el joven aborda unManagua.Oporta estudia Citología Cervical en el Instituto Politécnico de la Salud Luis Felipe Moncada (Polisal) de la UNAN-Managua. Este es su tercer año y en medio de tantos avatares se dedicó desde pequeño a vender cosas de horno, dulce de leche y otros productos paras para sus estudios.Álvaro Oporta desfilando con su abuela | Cortesía "Sea lo que sea el trabajo no es afrenta y yo ando vendiendo; me ando ganando la vida para mis estudios. La lucha de estar aquí en la universidad es dura. Tener un título cuesta", manifestó Oporta a 100% NOTICIAS. El joven ha asegurado que aunque la universidad le otorgó una beca, siempre es bueno tener una fuente de ingreso para ayudar a su familia y paraOporta quien tiene inspiración en sus abuelas, ha dicho que sus clientes son los profesores, personal administrativo y los mismos estudiantes que le compran y lo admiran por ser trabajador y no tener pena de ganarse la“Mi abuelo siempre me ha inculcado buenos valores me dice: estudia, prepárate, salí adelante, porque la vida no es fácil y siempre uno tiene que aspirar a otras cosas", finalizó narrando el estudiante al diario La Prensa.