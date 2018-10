CRECIDA DE RÍO ESTELÍ DEJA INCOMUNICADO VARIAS COMUNIDADES

11:19 a.m.

Unastras la crecida del río Estelí este lunes, informaron pobladores de la localidad. De acuerdo con Hazly Tourniel, representante del, la Policía Nacional tiene bloqueado el paso de cualquier vehículo para evitar cualquier tipo de hechos lamentables. "Esto no había pasado durante los últimos diez años; el día de hoy ha llovido fuerte en la zona norte del país.. ya no hay comunicación en varios barrios, la policía está custodiando estos ríos para que la gente no pase", dijo Tourniel vía telefónica a 100% NOTICIAS.Hazly Tourniel, | Foto: Donaldo HernándezNicaragua se encuentra bajo la presencia de una "zona de inestabilidad" en el pacífico, que se ubica enel cual estará afectando casi la mayoría del territorio del litoral pacífico y zona central, según el experto Agustín Moreira. Se tiene previsto que las lluvias se presenten de ligeras a moderadas y en ocasiones fuertes con descargas eléctricas ocasionales debido al fenómeno atmosférico. https://twitter.com/100noticiasni/status/912457481103736832

