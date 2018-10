DOS HORAS DE LLUVIA INUNDARON MATAGALPA

11:41 a.m.

anegados fue el resultado de dos horas de lluvia en el, donde cayeron unos 23 milímetros de agua., brindó un informe sobre las afectaciones de las lluvias, en donde detalló laen los diferentes sectores de la ciudad, pero afortunadamente no se reportaronEn elemitido, se dio a conocer que el aguacero junto a la acumulación defue la principal causa la inundación, cuyo origen provenían del noreste de la ciudad, exactamente en la comunidad de; además provocó el desborde del cauce en ely las calles de ese mismo sector. La zona dey algunos puntos del barrio, fueron otros de los lugares afectados, en donde se destacó la obstrucción que generó la basura. Operarios de la comunidadencontraron sacos con desechos que han sido tirados al cauce, impidiendo el drenaje de las aguas por lo que se hace un llamado a la población de mantener un buen manejo de la basura para evitar las situaciones como las que se vivieron ayer en el. En el barriode Matagalpa se reportó el derrumbe de un muro en la propiedad de la“Fue de repente esto… Nunca me lo esperaba… Con esfuerzo yo había parado este muro, 25 mil pesos me costó, metiendo la mano de obra y hoy allí se acabó”, declaró con lágrimas la señora González.En elde Matagalpa creció su caudal, pero sin causar desborde y el alcalde de Matagalpa destacó la función de losque se construyeron y elque realiza la municipalidad en tiempo de verano. Por su parte, el señormanifestó que aún se encontraba en horario laboral y todo fue muy rápido. “Estábamos todavía trabajando cuando vimos que el agua empezó a subir de manera repentina hasta adonde estaban los vehículos, fue algo que nos tomó por sorpresa”. En cuanto a las afectaciones ende la ciudad se registraron deslizamientos de tierra en la zona del Cerro Largo, entre Sébaco y Matagalpa, asimismo en las vías que comunican a las comunidades de La Granja y Ciares, donde las maquinarias dely la alcaldía, realizarían labores de reparación desde este miércoles.