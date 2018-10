DESALOJAN VIOLENTAMENTE A UN PADRE DE FAMILIA EN EL PARQUE LUIS ALFONSO VELÁSQUEZ

"MIS HIJOS NO QUIEREN VOLVER AL PARQUE"

Varios guardas de seguridad que custodian el p, han sido denunciados en las redes sociales y las autoridades correspondientes por desalojar violentamente a un padre de familia que se disponía a recrear a sus hijos la tarde de este domingo. De acuerdo con una entrevista que otorgó a 100% NOTICIAS el denunciante Edgar José Maliaños, los hechos se dieron a eso de las cinco de la tarde cuando sus hijos le pidieron ir a recrearse en el parque como habitualmente lo hacen. "Mi hijo Wesly llevaba puesto los patines desde la casa y cuando llegamos al portón principal norte, los guardas de seguridad me dijeron que el niño, que se los tenía que quitar", relató Maliaños. "Yo les pregunto porqué los tenía que quitar si siempre hemos ingresado ahí, y me dijeron que era una nueva norma", prosiguió el padre. El denunciante indicó que decidió acatar la orientación y le quitó los patines a su hijo, "entonces cuando él se quitó los patines y se puso los zapatos... el guarda cerró el portón y dijo: ‘aquí no van a entrar’ , y entonces comencé a reclamar los derechos de mis hijos".El padre de familia resultó con lesiones en parque del brazo a causa del exceso de fuerza usado por los guardas del local | Cortesía Durante la negativa de los guardas del local el padre indicó que varias personas que vieron el reclamo que hacía y decidieron apoyar su reclamo y abrieron los portones de lugar por lo que los agentes llamaron a varios guardas más que custodiaban el parque y lo agarraron violentamente y lo lanzaron a la calle, según explicó Maliaños. "Cuando caigo al piso, el dedo de la mano izquierda se me luxsa (tuerce). El policía que estaba dando vía no hizo absolutamente nada. Lo que hizo fue proteger a los guardas. No quería que filmaran e incluso intentó arrebatar el teléfono a un joven que", denunció el ciudadano.El video de la denunciay posteriormente acudió a una estación policial para hacer la denuncia. "Fui apara determinar la gravedad de la lesión que me causaron. Esto perjudicó a mi hija enormemente y es lo que más me indigna", ha dicho molesto el padre de familia. En un sondeo realizado por 100% NOTICIAS varias personas dijeron desconocer el reglamento del lugar. "Algunos saben que aquí es prohibido ingresar con perros, o en patines; hay una entrada especial para los niños que vienen con patines; pero no todos conocen ese reglamento", dijo una ciudadana bajo el anonimato.100% NOTICIAS intentó conocer la postura del parque pero se negaron a brindar una entrevista.