POLICÍA AGREDE Y QUITA TELÉFONO A JOVEN QUE ESTABA HACIENDO USO DEL WI-FI EN NIQUINOHOMO

Una denuncia pública por abuso de fuerza policial ha hecho en las redes sociales el joven Dickson Nathanael Hernández, de 20 años, luego de que un agente lo agrediera y le quitara su teléfono celular durante unos minutos por intentar grabar mientras lo vituperaba en el parque central de Niquinohomo. De acuerdo con la versión de Hernández, él junto a otros cuatro amigos estaban haciendo uso de la red Wi-Fi a eso de las 11 de la nochey una patrulla de la Policía Nacional llegó a pedirles que se retiraran, por lo que los jóvenes le cuestionaron el porqué si no hacían nada malo."No estábamos tomando ni haciendo nada malo y comenzamos a preguntar y ellos se enojaron porque los cuestionamos y cuando miró que lo grabábamos me quita a la fuerza mi celular ...y luego me golpeó", denunció el joven. El joven agregó vía telefónica a 100% NOTICIAS que en el lugar no existe ningún cartel que indique que es prohibido estar hasta hasta cierta hora en el parque, por lo que no entiende el porqué la agresión. Hernández puntualizó que el teléfono se lo devolvió el agente policial a ver que sus otros amigos seguían grabándolos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!