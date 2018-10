HACEN UN LLAMADO A CUIDAR EL NUEVO ESTADIO DENNIS MARTÍNEZ

3:03 a.m.

Los cronistas deportivos del país, así como otras personalidades han hecho un llamado a cuidar el nuevo Estadio Nacional de Béisbol, Dennis Martínez, el cual fue inaugurado este jueves en una ceremonia donde participaron las autoridades nacionales e internacionales. En el transcurso deluna antes y otra después de la ceremonia de apertura donde las personas fotografiadas aparecen colocando los pies encima de una butaca, mientras que en la otra foto aparece una joven con una camisa de la juventud sandinista brincándose las butacas.Esta foto fue previo a la inauguración del nuevo estadio y causó molestia en los usuarios de las redes sociales "Este tipo de estadio necesita también un aparato de cuidado. Si hay una inversión, el gerente debe poner cuido. Es mi gran temor sobre este estadio", dijo el reconocido cronista deportivo Edgar Tijerino.En esto coincidió el presidente de la Cámara de la Construcción, Rodrigo Pereira, quien pidió a los asistentes que aprendan a cuidar la inversión pues"Los nicaragüenses tienen que aprender que es una inversión muy grande y tanto que costó a nuestro país hay que cuidarlo., no romper las butacas, cuidar los jardines aledaños y toda la infraestructura como tal", recomendó Pereira. Durante el acto inaugural el ex Grandes Ligas Dennis Martínez, a quien le dedicaron el coloso también hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar el estadio. “Tenemos que cuidarlo, ese es el compromiso de nosotros, si no lo cuidamos, de nada va a valer esta belleza que estamos viendo.también lo tomen en consideración, preparándonos, educándolo para cuidarlo bien”, expuso.Dennis Martínez inauguró el nuevo estadio que lleva su nombre | Cortesía Jairo Cajina | El 19 Digital Después de 69 años Nicaragua volvió a tener un estadio nacional de béisbol el cual tuvo un costo superior a los 36 millones de dólares, de los cuales 30 fueron donados por elpero el gobierno redirigió los fondos para construir Ciudad Belén y optó por buscar financiamiento en la banca local

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!