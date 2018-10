ALCALDESA DE SAN MARCOS AGREDE A UNA CIUDADANA

Por: Jefferson Cruz Díaz.

La joven Rut Zhijan López Góngora denunció vía Facebook una supuesta agresión protagonizada por la Alcaldesa de San Marcos, Carazo Yullinda Téllez, cuando esta la abordó por un accidente donde está involucrado una clínica móvil del Ministerio de Salud. A continuación la denuncia íntegra:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=x9dxW7cCAds

“Estoy en el patio de mi casa cuando de repente escucho un impacto en mi muro perimetral, me asomo y era un furgón que había impactado con mi muro perimetral en la parte de atrás del muro, inmediatamente me salgo a la calle para asomarme que está pasando y me encuentro con que es un furgón del MINSA que andaba en campaña electoral, entonces les pregunto porque impactaron contra el muro y porque estaban encima de la acera. El conductor del furgón, junto con su ayudante y un señor del MINSA que se bajó de una ambulancia que estaba estacionado detrás de ellos no me respondieron sólo se burlaron, entonces como seguían con el mismo forcejeo del muro los quería grabar y ellos sólo se taparon el rostro, el conductor subió su vidrio polarizado; y me dijeron que era prohibido grabarlos entonces yo no me fui del lugar.

Cuando en eso el ayudante del conductor se dirige a las otras unidades del MINSA que yo no había observado y se trajo a una señora que no conozco y solo les dijo que siguieran que no importaba el muro y que la acera era derecho público; entonces le dije que yo conozco que las aceras son derecho de vía peatonal y no de transporte. Ella no me hizo caso y les dio autorización para que continuaran con lo mismo.

Después ella fué al mismo lugar donde estaba y llamó a la ALCADESA DE SAN MARCOS YULLINDA TELLEZ, la cual vino y me dijo que si era posible que botaran el muro si era necesario para poder pasar, y que daños no iban a responder ellos. Inmediatamente saco mi celular para grabar todo cuando en eso la mujer que no conozco se me lanza con un puñetazo en el rostro, entre la ALCALDESA DE SAN MARCOS y ella me agarran el brazo porque dicen que es prohibido tomarles fotos.

En ese momento me dicen que me van a quitar mi celular, cuando la señora me agarra el cuello como que me iba a estrangular y como yo, no soltaba mi celular, por eso entre las dos me tomaron el celular y como la señora no me soltaba del cuello para que la alcaldesa se llevara mi celular yo la empuje con mi mano en su rostro y le quite el celular a la alcaldesa. Mi celular quedó dañado.

Ellas como eran la autoridad pública llamó a la policía para amedrentarme pero como ya a esa hora habían muchos testigos que vieron el suceso la policía hablo calmadamente y más bien me dijo que pusiera la denuncia, llamé a mi papá y pusimos la denuncia, fui donde el Forense en Diriamba dijo que yo tenía todo para ganar mi caso de agresión física por la ALCALDESA DE SAN MARCOS Y LA SEÑORA, pero también me dijo que la policía muchas veces cede en estos casos porque es una imagen pública y que por eso sería mejor un abogado y que él le iba a dar todas la pruebas, pero como no tengo dinero por abogado reporto esta situación en este medio para alguien que quiera reclamar por sus derechos no le pase lo mismo.”

100% Noticias se comunicó vía telefónica con la Alcaldía de San Marcos, pero nadie estaba disponible para atendernos.