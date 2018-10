DOS MENORES DE EDAD MUEREN EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

3:01 a.m.

La madrugada de este viernesque viajaban en un carretón halado por caballo, y que fue impactado por un camión de placa MY 10855.El hecho ocurrió en la ciudad de, cuando el vehículo conducido por Francisco Picado Téllez, se pasó llevando el carretón manejado por Walter José Alemán, quien iba acompañado de las víctimas Cristian Manuel Alemán, de 3 años; y Jerry Napoleón Alemán Silva de 15. A pesar del esfuerzo de los vecinos por socorrer a los niños, no se pudo hacer nada, "todo fue rápido, no pude hacer nada, nadie quiere matar", dijo Picado Téllez.Según Indebrando Sánchez, testigo principal del accidente, el conductor del, en estado de ebriedad, y sin luces. El carretón se dirigía a la comarca Santa Clara, finca los Tolos, a realizar labores de recolección de maní. *Con información y fotos de Allan Gutiérrez Paniagua

