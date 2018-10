HOMBRE MUERE LUEGO DE SER ATROPELLADO Y ABANDONADO EN LA CALLE

9:51 a.m.

Este 1º de enero fue hallado con golpes y tendido inconsciente a orilla de la calle, Juan García, en la comunidad El Naranjo ubicada en los límites de los municipios de Siuna y Waslala en la Región Autónoma del Caribe Norte. Se presume que el hombre fue atropellado por un vehículo debido a los diferentes golpes que presentaba. Fue encontrado por pobladores que caminaban sobre la vía, quienes lo trasladaron a un puesto de salud, sin embargo murió minutos después, pese al esfuerzo de los médicos. Este caso está siendo atendido por la delegación policial de Matagalpa, así lo confirmó el comisionado Moisés Ruiz segundo jefe de la delegación regional policial del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukuku. En los municipios del Triángulo Minero, las autoridades no reportan casos de relevancias en las primeras horas del 2018, afirmó el comisionado Ruiz. El jefe policial indicó que en esta zona del país, no hubo mayores incidentes durante fiestas de fin de año, más que un lesionado por accidente de tránsito. “Afortunadamente tuvimos un fiestas de fin de año tranquilas, sin mayores incidentes, a excepto del lesionado a causa de un accidente, pero no están involucrados terceros, es decir el lesionado es el conductor de una motocicleta que por conducir en estado de ebriedad perdió el control”, detalló el comisionado. *Con información y foto de Gilberto Artola

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!