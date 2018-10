DENUNCIAN TRASLADO DE REOS DE ESTELÍ HACIA TIPITAPA

Familiares de tres reos en Estelí denunciaron el traslado de sus presos al Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo” en Tipitapa, sin razón alguna. Según sus familiares, los reos protestaron el pasado 1º de enero porque los oficiales no les entregaban los alimentos y medicinas, lo que desató un amotinamiento que resultó con el traslado de seis presos a la cárcel de Tipitapa.Los familiares señalan que los detenidos fueron golpeados por eso no les permiten verlos y piden que los remitan nuevamente a Estelí, debido a que no tienen los recursos económicos para visitarlos. 100%Noticias visitó las instalaciones del Ministerio de Gobernación, órgano rector de los sistemas penales en el país, para conocer detalles sobre esta denuncia, sin embargo la oficial de Relaciones Públicas de esta institución no quiso recibirnos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!