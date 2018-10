ABOGADOS RECLAMAN SUS DERECHOS EN LA CSJ

7:50 a.m.

Un grupo de abogados marcharon vestidos de negro y con un ataúd esta mañana hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues consideran que la justicia murió en el país, ante varias supuestas irregularidades que afectan su labor en los tribunales. Una delegación de abogados fue recibida por la magistrada Juana Méndez para escuchar sus demandas entre las que se menciona el hecho de que no se les permite entrar a los distritos policiales para conversar con sus representados, el no cumplimiento de órdenes de libertad en sistema penitenciario.“Esperamos que el Poder Judicial sea consecuente con estas justas demandas que están haciendo el día de hoy el gremio de abogados”, dijo Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Asimismo, rechazaron una circular de la CSJ sobre el nuevo sistema de gestiones electrónicas para que informen sus índices de protocolo del 2017, libros de matrimonio y divorcio. Ante este rechazo la CSJ anunció flexibilizar la medida y dijo que quienes no puedan hacer su informe en formato digital, lo hagan en físico.

