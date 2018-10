DIPUTADO ES GRABADO EN MEDIO PLENARIO "FACEBOKEANDO"

Foto: Tomada del Facebook de 24 Horas

Eldivulgó este martes en su página de Facebook unas fotos del diputado liberal Paúl González mientras se encontraba aparentemente entretenido revisando su cuenta personal de Facebook durante la sesión especial de apertura de este año. González, quien es diputado en la Costa Caribe de Nicaragua aparece en las fotografías con su teléfono móvil y la cabeza baja, aparentemente obviando la"Le agradezco al medio por estar atento a las actuaciones de uno y mis responsabilidades en el partido me obligan a recibir los mensajes y tengo que atender a ciudadanos que me escriben y ese no es ningún delito", respondió a los señalamientos el legislador.El diputado agregó que el responder mensajes no entorpece su función como legislador y pidió al corresponsal "de ese medio" que lo aborde directamente "para enseñarle las múltiples ocupaciones que hago utilizando las herramientas digitales". "Esto no solamente lo hago yo, sino lo hacen todos", finalizó González. En el año 2015 las redes sociales se encendieron con un tema similar. En ese entonces el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Javier Vallejo, fue grabado divirtiéndose con su celular mientras se aprobaba en la Asamblea Nacional la Ley que reduce la tarifa eléctrica. Las críticas también se volcaron en contra del diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN,Diputado del PLI Javier Vallejos | ArchivoEdwin Castro, jefe de la bancada sandinista | Cortesía “Siempre hay personas mal intencionadas, algunos de los sistemas de comunicación que utilizamos entre diputados para estar haciendo algún tipo de estrategia a la hora de la votación y discusión son a través de las redes de comunicación, es por eso que uso el WhatsApp que tiene un fondo verde que es una fotografía familiar donde hay un fondo verde”, explico Javier Vallejo en ese entonces.

