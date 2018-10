CAPTURAN A BANDA DE FALSOS POLICÍAS EN ROSITA

6:21 a.m.

La Policía Nacional logró la captura de una banda de falsos policías que el pasado 22 de enero robó una gran cantidad de dinero, joyas y celulares a una familia de la comarca “Sulivan”, jurisdicción del municipio de Rosita, Triángulo Minero. La banda delincuencial integrada por cinco hombres llegó a la finca del productor Alberto Montenegro Blandón, con uniformes similares al de la Policía Nacional a bordo de una camioneta doble cabina, color roja, placa CH 26602, marca Honda, y portando armas de fuego. Los asaltantes dijeron que querían una reunión con todo los de casa, siete personas en total, ya dentro del inmueble, la familia fue esposada con grilletes y amarrados de manos y pies, llevándose los delincuentes el botín de 242 mil córdobas en efectivo, 10 mil dólares en billetes de 100, prendas de oro y teléfonos celulares que aún no se conoce el valor promedio. De acuerdo a la versión oficial de la Policía, los asaltantes fueron identificados como: Rafael Antonio Alarcón Sánchez, de 32 años, originario de Managua; Ismael Antonio Rastran Obando, de 36 años, de Chinandega (dueño del vehículo en el que se movilizaban); Danilo José Sánchez Tobías, de 33 años, de Managua; Pastor Antonio García García, de 43 años de edad, originario de Bonanza; y Carlos Ramón Valdivia Molinares, de 30 años, originario de Managua. La jefatura policial de Rosita, a cargo del comisionado mayor Rolando Canales, tras ser alertada del fuerte robo, procedió a poner en alerta al puesto policial del empalme de Alamikamba, logrando a eso de las 7:00 de la noche del lunes, la detención del vehículo con las cinco personas a bordo, siendo detenidas y trasladadas a la delegación policial de ese municipio. El informe preliminar detalla que además de recuperar el dinero de la familia, también fueron ocupados un arma de fuego marca macarov sin serie con dos magazine, 15 proyectiles sin percutar, tres proyectiles de carabina sin percutar, una camioneta Station Wagon color rojo placa CH 26602, cuatro pares de chachas, una gorra policial, una camisa de policía con grados de sub oficial mayor (los grados no son originales de la institución) , y cuatro mochilas conteniendo ropa y zapatos de los detenidos. *Con información y foto de Telenorte

