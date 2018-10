SIGUE PROTESTA POR AJUSTE DEL 8% EN LA UNAN-MANAGUA

Este jueves continuó el paro de labores en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) luego de las protestas de ayer por la demanda del 8% del aumento salarial para los trabajadores de esa institución. Durante la mañana el ambiente se mantuvo en calma, pero de un momento a otro las personas empezaron a aglutinarse hasta activar nuevamente el plantón.Uno de los trabajadores que estaba unido a la protesta, dijo que “están los dos sindicatos, trabajadores administrativos y docentes, se está demandándose una buena medida para lo que es el reajuste salarial, el porcentaje que se le da de incremento es de acuerdo al desplace de la moneda, solamente eso puedo decirte, no sabemos las tazas todavía, solo queremos algo que sea equitativo”. Por otro lado, varias personas que se encontraban realizando diferentes gestiones, quedaron encerrada debido a que todos los portones de esta casa de estudio permanecían cerrados. Los afectados expresaron su inconformidad al respecto. “Es honorable que exijan un mayor salario, pero tampoco hay que meter en el clavo a la gente que no es de aquí ¿me entiende?, porque a mí me están atrasando, tengo que hacer un mandado y estoy aquí”, declaró una de las personas afectadas. “Estoy atrapado aquí, y ni modo pues, toca esperar porque el otro portón también está cerrado”, manifestó un joven.Daniela Torres, del sindicato de trabajadores administrativos dejó entrever el alcance de acuerdos con las autoridades. Sin embargo, 100% Noticias supo que los trabajadores se mantienen al llamado. La rectora Ramona Rodríguez no quiso brindar entrevista.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!