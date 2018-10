NICARAGUA GANÓ 20 MIL KM² DE MAR, DE LOS 27 MIL EN DISPUTA CON COSTA RICA

7:27 a.m.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se complace en anunciar que, por segunda vez en el mismo día, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo que es muy favorable a Nicaragua en un caso presentado en su contra por Costa Rica.

El caso fue presentado en 2014 para determinar las fronteras marítimas entre Costa Rica y Nicaragua en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, que fueron durante mucho tiempo objeto de desacuerdo entre los dos Estados. El área principal de disputa se encontraba en el Mar Caribe, donde aproximadamente 27,000 kilómetros cuadrados de mar y fondo marino, y los recursos naturales localizados allí, eran reclamados por ambos Estados. En la Sentencia emitida hoy, la Corte fijó un límite que otorgó la gran mayoría del área - aproximadamente 20,000 kilómetros cuadrados - a Nicaragua.

Al hacerlo, la Corte afirmó la importancia de las Islas de Maíz (Corn Islands) de Nicaragua en la generación de derechos marítimos para Nicaragua, anulando la objeción de Costa Rica de que esas islas deberían ser ignoradas como un factor para establecer el límite. La Corte también rechazó el argumento de Costa Rica de un ajuste de la frontera a su favor debido a un supuesto corte de su espacio marítimo.

El área disputada en el Océano Pacífico era más pequeña. La Corte estuvo de acuerdo con Nicaragua en que la línea de equidistancia preferida por Costa Rica era injusta para Nicaragua porque otorgaba un peso indebido a las características menores e irregulares en la costa de Costa Rica, especialmente la península de Santa Elena. Como consecuencia, ajustó el límite a favor de Nicaragua, otorgando el área disputada a Nicaragua.

Ambas decisiones, en el límite en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, fueron unánimes. Los 16 jueces votaron a favor, incluido el juez ad hoc designado por Costa Rica. No hubo ninguno opuesto.

El fallo de hoy, junto con el éxito histórico de Nicaragua en su caso de delimitación marítima contra Colombia en 2012, deja a Nicaragua con abundantes áreas marítimas y plataformas continentales frente a ambas costas, y el derecho exclusivo a todos los recursos naturales que allí se encuentran.

Además de establecer los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua, la Corte también resolvió hoy una pequeña disputa terrestre planteada por Costa Rica en 2016, que luego se unió al caso principal. Específicamente, la Corte dictaminó que un tramo de 1,5 km de la costa caribeña inhabitable, en el margen derecho (costarricense) del río San Juan de Nicaragua adyacente a su desembocadura, pertenece a Costa Rica. El área forma parte de los humedales conocidos como Isla Portillo, que el Tribunal determinó que pertenecen a Costa Rica en diciembre de 2015. La Sentencia de hoy confirma esa sentencia. Al mismo tiempo, confirma que solo Nicaragua es soberana sobre el río San Juan de Nicaragua, hasta su desembocadura en el Mar Caribe, así como la Laguna Harbour Head y el tramo de 1 km de costa que separa la laguna del mar.

El fallo fue leído en una sesión pública en La Haya a las 3:00 p.m. Hora de La Haya (8:00 a.m. en Managua). Anteriormente en el día, el Tribunal emitió su fallo en otro caso relacionado con Nicaragua y Costa Rica. En el primer caso, anunciado esta mañana por el Gobierno, el Tribunal rechazó el reclamo de Costa Rica por US $ 7,2 millones en compensación por las actividades llevadas a cabo por Nicaragua en Isla Portillos entre 2010 y 2014, cuando la soberanía del territorio estaba todavía en disputa. El Tribunal fijó la indemnización en aproximadamente US $ 350,000, solo el 5% del monto reclamado por Costa Rica. Nicaragua ha dicho que cumplirá total y rápidamente con la Sentencia de la Corte.

El gobierno de Nicaragua celebró la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre las fronteras marítimas entre Costa Rica y Nicaragua en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico.De los 27 mil km² de mar, fondo marino, y recursos naturales que eran reclamados por ambos países, la corte resolvió que 20 mil km² son de Nicaragua y 7 mil km² de Costa Rica, lo que el gobierno considera un triunfo.

