TARIFA DE TRANSPORTE EN MANAGUA ES INSOSTENIBLE SEGÚN JARQUIN ANAYA

Según el ex contralor de Nicaragua Agustín Jarquín Anaya, por día cada socio de cooperativa recibe una cantidad de combustible a un precio diferencial y casi simbólico, para mantener congelado el precio de la tarifa, pero debido a la nueva realidad política-comercial del acuerdo Nicaragua-Venezuela ese beneficio ya no es sostenible en 2018, así informó Jarquín a LA PRENSA. Entre los grandes retos que enfrenta el transporte urbano colectivo de la capital en el 2018 y luego de 11 años de administración sandinista, figura la insostenibilidad de la tarifa social del pasaje de 2.50 córdobas y la necesidad de una reestructuración profunda del sistema de trabajo, así lo expresó el ingeniero Jarquín Anaya. Para el ex controlador y ex diputado del FSLN, un ajuste en el precio del pasaje no debe asustar a los capitalinos porque aunque sea un poco más caro seguirá siendo accesible. Este ajuste es necesario ya que no considera que siga siendo sostenible para el país mantener esos costos elevados del subsidio del combustible. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, en Managua aproximadamente quinientos mil personas usan al menos dos veces al día el sistema de transporte público, conformado por 835 buses, dividido en 35 rutas en la capital.

