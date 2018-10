MADRE DE HOMBRE MUTILADO PIDE JUSTICIA

10:17 a.m.

La señora Emma Maldonado, madre del reo Juan Rafael Lanzas quien recibió una golpiza por parte de la Policía en Matiguás, Matagalpa se encuentra consternada y dolida por la situación de su hijo, a quien le tuvieron que amputar sus pies.La señora pide al gobierno que enjuicien a los oficiales responsables de lo que ahora ella llama desgracia para su hijo. “Yo soy la mamá de Juan Rafael y me duele ver a mi hijo así en esa desgracia y que la gente se queden riendo. La Policía de Matiguás que golpeó a mi hijo yo pido justicia porque el pobrecito vivía arando la tierra para darle de comer a sus hijos, y ahora quedar en esa desgracia mi hijo”, expresó la señora Emma. “Pido justicia, y que le ayude don Daniel Ortega aunque sea en dármelo un alojo a mi hijo para que tan siquiera la señora de él mantenga sus hijos aunque sea echando tortilla”, agregó la madre.La detención de Juan Rafael ocurrió el pasado 29 de diciembre, tras una golpiza al momento de su detención, sufrió una infección en sus heridas especialmente en sus piernas, lo que llevó a los doctores a mutilarle ambos pies. El supuesto robo de una bomba de fumigar fue lo que causó que la policía de Matagalpa capturara a Lanzas para que respondiera por el delito, cuya acusación no fue comprobada, debido a que el reo no pasó a la orden del juez.Las extremidades inferiores de Lanzas, presentan gangrena, sufrió fracturas en sus costillas y golpes en la cadera por los “culatazos” que le dieron los oficiales. El Cenidh pidió que se abra un proceso investigativo en este caso, que se sancionen a los responsables y que ello se haga público; y la Policía Nacional reconozca el grave abuso cometido.

