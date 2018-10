ARROCEROS PROVOCAN QUEMA EN MALPAISILLO

Pobladores de la comunidad “El Terreno” ubicada en el kilómetro 85 de la carretera a Malpaisillo, departamento de León, denunciaron ante 100% Noticias la quema que hacen algunos productores de arroz en la zona.Se observa como tolvanera, pero en realidad son columnas de humo las que se levantan e invaden la propiedad de otros finqueros de la zona que temen que las quemas se extiendan con los fuertes vientos.La población aledaña señala como responsables de la quema a algunos productores de arroz y de caña.Al respecto el agrometeorólogo Agustín Moreira, dijo que se trata de la quema de “arroz de casulla” que año con año se realiza en León, pero que debido a los fuertes vientos, las llamas se han proliferado en esta zona.Por su parte el científico Jaime Incer Barquero aseguró que las quemas están prohibidas, “a los arroceros, los maniceros, los cañeros, todos ellos están agotando la poca agua que pueda haber en el subsuelo. No hay control, no hay regulación, de hecho las quemas están prohibidas, aquí no hay cultura, las leyes no se respetan”.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!